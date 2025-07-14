"النشرة": تغييرات في قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان تشمل المناطق الخمسة

علمت "النشرة" أن ​قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني​، اللواء العبد خليل، أصدر سلسلة تغييرات في قيادة القوات على الساحة اللبنانية، وشملت التعديلات المناطق الخمسة، وجاءت على النحو التالي: -العميد سمير حلاق: قائدًا لمنطقة صور -العميد خالد الشايب: قائدًا لمنطقة صيدا -المقدم خالد الرصيص: قائدًا لمنطقة البقاع -المقدم نايف أبو جليل: قائدًا لمنطقة الشمال -المقدم عمر غضبان: قائدًا لمنطقة بيروت -النقيب فاروق الهابط: نائبًا لقائد منطقة بيروت

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