محادثات لبنانية كويتية في السراي وتأكيد على العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين

عقدت ظهر اليوم في السراي الحكومي محادثات لبنانية-كويتية ترأس الجانب اللبناني رئيس الحكومة نواف سلام، فيما ترأس الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. تناولت المحادثات ​العلاقات الثنائية​ بين ​لبنان والكويت​ وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، مع تأكيد الجانب الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، بالإضافة إلى التطورات المحلية والإقليمية والدولية.

وبعد المحادثات، تجول رئيس مجلس الوزراء سلام والجانب الكويتي في أرجاء السراي بعد إعادة ترميمها بمساهمة كبيرة من الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وفي المناسبة، أقام سلام مأدبة غداء على شرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق.

كما استقبل سلام الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لمكافحة "الإسلاموفوبيا" ميغيل أنخيل موراتينوس، بحضور وزير الثقافة غسان سلامة والسفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو. تناول اللقاء النشاط الدبلوماسي للتحالف لتعزيز الحوار والسلام في العالم، بالإضافة إلى الأوضاع والتحديات المحلية والإقليمية.