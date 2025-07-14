جنبلاط من عين التينة: نحن مع المصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية

أشار رئيس حزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط، في كلمة من عين التينة، الى أن "ملفات عديدة نوقشت مع بري على صعيد ملف الجنوب الذي نعتبره في أيادٍ أمينة ولن أتدخل به".

ولفت جنبلاط، الى أن "التعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب وبموضوع الاعتداءات الإسرائيلية إما يكون هناك وقف لإطلاق نار أو لا يكون ولست بمتشائم بشكل كبير".

وقال "نحن مع ضبط الأمن وعقد مصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية والبعض في السويداء لم يفهمني وينادي بالحماية الدولية والاسرائيلية وموقفي أنها منطقة ككل المناطق السورية".

وتابع جنبلاط "مشاكل كبيرة بما يتعلق بصناعة المخدرات وحصل تضخيم لموضوع خلية بتبيات والجيش اللبناني يقوم بواجباته".