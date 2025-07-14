اشارت معلومات لـ "LBCI" الى ان ​لبنان​ الرسميّ تبلغ ردًا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها للمبعوث الاميركيّ توم باراك وهو منكب على دراستها وخلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح "حزب الله" في يد الدولة على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ.

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: خلاصة الرد الاميركي يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح حزب الله على أن لا تتعدى نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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