"النشرة": هل قررت الكويت اعادة بناء الاهراءات في مرفأ بيروت؟

توقعت مصادر مطّلعة عبر "النشرة" أن يكون تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن قوله للبنانيين ان هناك "خبراً ايجابياً ستسمعونه من رئيسكم قريباً وليس مني"، ان يكون قصد قرار دولة الكويت بإعادة بناء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، التي دمّرها الانفجار الذي وقع في المرفأ.
كما ان الاخبار الكويتية الايجابية، هي في عودة لبنان مقصداً للكويتيين، لقضاء شهور العطلة الصيفية من جهة، ومؤازرة الكويت للبنان مالياً واقتصادياً عبر مشاريع حيوية وتنموية كبيرة.
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