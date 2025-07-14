طريف: قرى السويداء تتعرض لهجمات إرهابية وندعو لرأب الصدع قبل انزلاق المنطقة لحرب دامية

اشار الرئيس الروحي للطائفة ال​درزية​ في إسرائيل الشيخ موفق طريف الى أن "قرى ومنطقة السّويداء تتعرض في السّاعات الـ24 الأخيرة لهجماتٍ وتوغّلاتٍ على يد عصابات وإرهابيّين، يعيثون في الأرض فسادًا وقتلًا وخرابًا".

ولفت الى أن "أبناء الطّائفة الدّرزيّة يتصدّون خلال هذه الأثناء لهذه الهجمات النّكراء، ويدافعون عن أنفسهم وبلداتهم بقوّتهم الذّاتيّة"، مناشدا "كافّة قيادات الجبل للعمل معًا وبشكل فوريّ لرأب الصّدع وتدارك الأمور قبل انزلاق المنطقة إلى حربٍ دامية".

واوضح ان "كما هو معروف فالطّائفة الدّرزيّة لا تعتدي، ولكنّها لا تقبل الاعتداء ولا ترضخ للمعتدين مهما كان الثّمن"، مناشدا "كافّة الدّول والهيئات العاملة وذات التّأثير في ​سوريا​ للتّدخّل ووقف سيل الدّماء قبل فوات الأوان"، مشددا على أن "من موقعنا، نعمل بكلّ الوسائل والطّرق والعلاقات لمساندة إخواننا في سوريا في محنتهم هذه".

واكد ان "على الشعب السّوريّ على كافّة أطيافه قول كلمته في هذه الأيّام الصّعبة، والوقوف في وجه الإرهاب".