وسائل إعلام إسرائيلية: محاولة أسر جندي إسرائيلي في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حدث أمني صعب شرق مدينة ​غزة​، تخلله قتال عنيف في القطاع، وأسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. وذكرت أن طائرات الجيش نفذت عملية إجلاء لمصابين من غزة إلى مستشفى تل هاشومير وسط إسرائيل. كما أفادت وسائل الإعلام العبرية بمحاولة أسر جندي إسرائيلي خلال الحدث الأمني في غزة، مما أدى إلى تفعيل بروتوكول "هانيبعل" خشية وقوع أسرى بين صفوف الجيش.

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