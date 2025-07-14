وزارة البيئة الإسبانية: موجات الحر تودي بحياة 1180 في إسبانيا خلال شهرين

اشارت وزارة البيئة الإسبانية الى إن درجات الحرارة المرتفعة تسببت في وفاة 1180 شخصا في البلاد خلال الشهرين الماضيين، بزيادة حادة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن البيانات أظهرت أن الغالبية العظمى ممن قتلوا بسبب موجات الحر تتجاوز أعمارهم 65 عاما وأن أكثر من نصفهم من النساء.
ونقلت الوزارة عن بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة أن 1180 شخصا توفوا لأسباب تتعلق بالحرارة بين 16 أيار و13 تموز، مقارنة مع 70 حالة وفاة جرى تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2024.
وكانت المناطق الأكثر تضررا هي جاليسيا ولاريوخا وأستورياس وكانتابريا، وجميعها يقع في النصف الشمالي من البلاد.
وتجاوزت درجات الحرارة في إسبانيا 40 درجة مئوية في الأسابيع الماضية، وهو ما شهدته بلدان أخرى في أوروبا الغربية.
وارتفع عدد الوفيات بشكل ملحوظ في الأسبوع الأول من شهر يوليو تموز الجاري.
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