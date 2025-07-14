ترامب: سنفرض رسوما مرتفعة على روسيا خلال 50 يوما إذا لم تتوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا

اعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية مرتفعة للغاية على ​روسيا​ خلال 50 يوما في حال عدم توصلها إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.

وازضح ترامب للصحفيين خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي، إنه يشعر بخيبة أمل تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.