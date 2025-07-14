اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية مرتفعة للغاية على روسيا خلال 50 يوما في حال عدم توصلها إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.
وازضح ترامب للصحفيين خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي، إنه يشعر بخيبة أمل تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنفرض رسوما مرتفعة على روسيا خلال 50 يوما إذا لم تتوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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