بقائي: لم يُحدَّد موعد أو مكان للمحادثات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "لا موعد محددا" حتى الآن لاجتماع بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لبحث البرنامج النووي.

واوضح بقائي ردا على أسئلة صحافيين بهذا الصدد "حتى الآن، لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان محدد لهذه المسألة".

وعقد عراقجي وويتكوف خمس جولات من المحادثات منذ نيسان، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران في 13 حزيران أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.