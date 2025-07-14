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مسؤول مطلع لفرانس برس: الوسطاء يعملون على تضييق الفجوات المتبقية في مفاوضات الهدنة في غزة

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مسؤول مطلع لفرانس برس: الوسطاء يعملون على تضييق الفجوات المتبقية في مفاوضات الهدنة في غزة

اشار مسؤول مطلع على المفاوضات غير المباشرة ل​وقف إطلاق النار​ بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لوكالة "فرانس برس" الى إن الوسطاء يبحثون آليات مبتكرة من أجل تضييق الفجوات المتبقية بين وفدي التفاوض في الدوحة.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية المباحثات، إن "الوسطاء يبحثون بشكل نشط عن آليات مبتكرة للمساهمة في تضييق الفجوات المتبقية والحفاظ على زخم المفاوضات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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