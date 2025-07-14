مسؤول مطلع لفرانس برس: الوسطاء يعملون على تضييق الفجوات المتبقية في مفاوضات الهدنة في غزة

اشار مسؤول مطلع على المفاوضات غير المباشرة ل​وقف إطلاق النار​ بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لوكالة "فرانس برس" الى إن الوسطاء يبحثون آليات مبتكرة من أجل تضييق الفجوات المتبقية بين وفدي التفاوض في الدوحة.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية المباحثات، إن "الوسطاء يبحثون بشكل نشط عن آليات مبتكرة للمساهمة في تضييق الفجوات المتبقية والحفاظ على زخم المفاوضات".