حماس: نتانياهو لا يريد التوصل الى أيّ اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة

اعتبرت حركة ​حماس​ بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض حول وقف اطلاق النار في قطاع غزة، ولا يريد التوصل إلى اتفاق.

واردفت حماس في بيان، "مقاومونا يخوضون حرب استنزاف تفاجئ العدو يوميا بتكتيكات ميدانية مبتكرة تفقده زمام المبادرة وتربك حساباته".

وشدد على ان النصر المطلق الذي يروج له نتانياهو وهم كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية.