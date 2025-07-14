اوضح مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش إن الدول الأعضاء اتفقت على ضرورة اتخاذ إجراءات للرد إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح شفتشوفيتش في تصريح له بعد اجتماع مع وزراء بالتكتل في بروكسل، أنه يعتقد بأن "مواصلة المفاوضات لا تزال ممكنة"، وأن أي اتفاق يجب أن يحظى بموافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وذكر أيضا أنه يعتزم التشاور مع نظرائه الأميركيين في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة الوضع الراهن.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: سنتخذ تدابير للرد إذا فشلت المحادثات التجارية مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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