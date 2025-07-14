أفادت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية للجزيرة بأنها قامت بنشر وحدات في المناطق المتأثرة بهدف تأمين ممرات للمدنيين ووقف الاشتباكات.
وأكدت الإدارة أن الوزارة جادة في بسط الأمن في محافظة السويداء، وسحب السلاح من الخارجين عن القانون.
كما أعلنت استعدادها لدعم أي مبادرة تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية للجزيرة: جادون في بسط الأمن بالسويداء وسحب السلاح من الخارجين عن القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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