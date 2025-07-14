إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية للجزيرة: جادون في بسط الأمن بالسويداء وسحب السلاح من الخارجين عن القانون

أفادت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية للجزيرة بأنها قامت بنشر وحدات في المناطق المتأثرة بهدف تأمين ممرات للمدنيين ووقف الاشتباكات.

وأكدت الإدارة أن الوزارة جادة في بسط الأمن في محافظة السويداء، وسحب السلاح من الخارجين عن القانون.

كما أعلنت استعدادها لدعم أي مبادرة تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي.