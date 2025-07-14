وزير الخارجية الإسرائيلي: نرحب بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط

أشار وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي جدعون ساعر، الى أن "إسرائيل ترحب بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط في بروكسل". وأضاف ساعر للصحفيين قبيل الاجتماع "نرحب بمشاركة الوزير السوري. سنكون معا في الاجتماع نفسه. دعونا نرى ما سيحدث".

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