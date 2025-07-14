توجه وزير الداخلية ​الكويت​ي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الى البنانيين بالقول "هناك خبر ايجابي ستسمعونه من رئيسكم قريباً وليس مني". ولفت الصباح، الى أن "الكويت كانت تدعم ولا تزال الدول الشقيقة وهناك مبالغ مرصودة من صندوق الكويتي للتنمية وقد تحدّثت الى رئيس الحكومة ووعدني أنه سيُجهز الجدول الزمني والاحتياجات بناءً على المبالغ الموجودة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الكويتي للبنانيين: هناك خبر ايجابي ستسمعونه من رئيسكم قريباً وليس مني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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