زيلينسكي اكد انه عقد اجتماعا مثمرا مع المبعوث الأميركي في كييف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "عقد اجتماعا مثمرا في كييف مع المبعوث الأميركي كيث كيلوغ تخلله بحث في ​التعاون الدفاعي​ والعقوبات على روسيا".

واشار الى اننا "ناقشنا السبيل الى السلام وما يمكننا القيام به عمليا ليكون (السلام) أقرب"، لافتا الى أن ذلك يشمل "تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، والانتاج المشترك، وشراء الأسلحة بالتعاون مع أوروبا".

ووصل كيلوغ إلى كييف بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترسل إمدادات جديدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي للبلاد.

وأعلن ترامب الأحد أن "الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا لمساعدتها في صدّ الهجمات الروسية ولمّح إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، مع ازدياد التدهور في علاقته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين".