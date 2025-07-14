شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري: اختياراتنا لمجلس الشيوخ جاءت وفق معايير الكفاءة والخبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الشعب الجمهوري عن أسماء مرشحيه على القائمة الوطنية "من أجل مصر"، في إطار استعداداته لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذين يمثلون نماذج متنوعة تجمع بين الخبرة الأكاديمية، والعمل العام، والقدرة على المساهمة الفعالة في خدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وضمت القائمة عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم:

أحمد أبو هشيمة، مرشح عن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ويُعد من أبرز رجال الصناعة والتنمية، وله دور ملموس في دعم الشباب والمجتمع بعدد من المحافظات، وخاصة بني سويف، من خلال مبادرات تنموية واجتماعية.

الدكتور إيهاب وهبة، مرشح عن قائمة شرق الدلتا، أستاذ طب العيون وزميل الكلية الملكية بجلاسكو، وله باع طويل في تنظيم القوافل الطبية المجانية، والمساهمة في تحسين الخدمات الصحية للفئات الأولى بالرعاية، جامعًا بين التميز الأكاديمي والعمل المجتمعي والخبرة التشريعية.

الدكتورة ولاء هرماس رضوان، مرشحة عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، خبيرة في الإدارة والاتصال الاستراتيجي، وناشطة في قضايا التعليم وتمكين المرأة والشباب، وشاركت في إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية لتعزيز المشاركة المجتمعية والحوار الوطني.

أحمد جمعة بدر، مرشح عن قائمة غرب الدلتا، رجل قانون وأعمال من محافظة مطروح، وله إسهامات بارزة في دعم المشروعات الصغيرة ومبادرات الشباب، ويُعد من الأصوات الفاعلة في قضايا تنمية المناطق الحدودية وتحقيق العدالة التنموية.

الدكتور نور الدين مصطفى، مرشح عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، طبيب ورائد أعمال في القطاع الطبي، أسس واحدة من كبرى سلاسل العيادات في مصر، ويقود مبادرات لتقديم خدمات صحية متميزة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.



وأكد حزب الشعب الجمهوري أن اختياراته جاءت وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل المواطن تحت قبة الشيوخ، مشددًا على أن دعم هذه الأسماء هو خطوة نحو انطلاقة جديدة لمستقبل أفضل.



أحمد أبو هشيمه



أحمد جمعة بدر



إيهاب وهبه