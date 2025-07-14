شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: مصر تضع مستقبل القارة الأفريقية على رأس أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، على أهمية القضايا والملفات الحيوية للقارة الأفريقية، التي تصدرت أجنده أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والتي عقدت بالعاصمة غينيا الاستوائية، أبرزها سبل تعزيز السلم والأمن والاستقرار بالقارة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من القادة والزعماء ورؤساء الدول.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة كرئيس أليتيين تابعتين للإتحاد الإفريقي، اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية "نيباد" حيث تم مد رئاسة مصر لها لعام إضافي حتى فبراير 2026، و"قدرة إقليم شمال أفريقيا"، التي تكتسب أهمية كبرى في ظل الأوضاع المتصاعدة في ليبيا والصحراء الكبرى علاوة على الاحداث في السودان وتأثيرها على تلك المنطقة، فضلاً عن الاهتمام بالقارة الإفريقية والتي تضعها القيادة السياسية على رأس قائمة أولوياتها.

ونوه النائب الأول لحماة الوطن، الي أهمية تناول السيد الرئيس في كلمته خلال القمة للدور المحوري الذي تقوم اللجنة التوجيهيه لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد، لافتا إلي أن كلمة سيادته تناولت الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في مختلف المجالات التنموية بالقارة الأفريقية، خاصة ما يتعلق بسد الفجوة التمويلية للتنمية، وتنفيذ أجندة أفريقيا التنموية ٢٠٦٣، وتطوير الاستثمار في البشر من خلال الصحة والتعليم، وتوطين الصناعات الحيوية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، ومواجهة التغير المناخي، علاوة على إبراز دور مصر في تعزيز السلم والأمن والإستقرار ومساعيها لتطوير أداء هذه القدرة.

واثني النائب اللواء أحمد العوضي علي تأكيد الرئيس السيسي في كلمته امام القادة الأفارقة التزام مصر الكامل بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا، في إطار اهتمامها الأوسع بتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقي، وفي إطار ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وانطلاقاً من إيمان القيادة السياسية الراسخ بأن السلم هو أساس التنمية، والتكامل والطريق نحو مستقبل أفضل للقارة السمراء، مؤكداً أن مصر حققت خلال السنوات العشرة الأخيرة إنجازات غير مسبوقه فيما يتعلق بإنشاء علاقات إفريقية متميزة قائمة على الشراكة الإستراتيجية والتعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والنازحين واللاجئين والهجرة غير الشرعية، وحل النزاعات وإسكات البنادق، بالإضافة إلي مجالي الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.

واختتم رئيس دفاع النواب، تصريحاته بتسليط الضوء على أهمية اللقاءات الثنائية التي جمعت الرئيس السيسي ونظرائه الأفارقة، لدفع العمل المشترك وتعزيز سبل التعاون وتذليل التحديات وصولاً إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجالات التنمية خاصة في التجارة والاستثمار بما يصب في مصلحة شعوب إفريقيا.