شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون النيابية يهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي قام بزيارة رسمية لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا للهيئة.

جرت الزيارة بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد الشناوي عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز الحوار المجتمعي ودعم مسيرة التنمية السياسية والاجتماعية، تحت قيادة المستشار محمود فوزي.

من جانبه، أعرب وزير الشؤون النيابية عن تمنياته الصادقة بالتوفيق للمستشار محمد الشناوي في أداء مهامه، مؤكدًا ثقته في استمرار النيابة الإدارية في أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة في ظل قيادته.