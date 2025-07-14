شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: مشاركة مصر فى "النيباد" تؤكد ثقة أفريقيا فى رؤية الرئيس السيسى التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن مشاركة مصر الفعالة في اجتماعات اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد" – ذراع التنمية في الاتحاد الأفريقي – تعكس المكانة التي تحظى بها مصر داخل القارة السمراء، بفضل رؤيتها المتزنة ودورها القيادي في دفع قضايا التنمية والاستقرار.

وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع منذ توليه المسؤولية عام 2014، أن يعيد صياغة العلاقات المصرية – الإفريقية على أسس جديدة من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل، وتبادل المصالح، وهو ما انعكس في قوة الحضور المصري في مختلف مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها "النيباد".

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن مشاركة مصر في اللجنة التوجيهية للنيباد تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل طرح نموذج تنموي متكامل يقوم على تعظيم المصالح المشتركة، لا استغلال الموارد أو فرض الهيمنة، كما تفعل بعض القوى الدولية.

وشدد صقر على أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي داخل إفريقيا، سواء من خلال مشروعات البنية التحتية مثل الربط الكهربائي، أو عبر دعم الأمن والسلم من خلال المراكز الإقليمية لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك برؤية استراتيجية تدعم "أجندة 2063" وتخدم تطلعات الشعوب الأفريقية.

واختتم رئيس الحزب بيانه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد يدعم بقوة كل التحركات المصرية في الساحة الأفريقية، ويؤمن بأن مصر قادرة على لعب دور فاعل كجسر للتنمية والتعاون داخل القارة، بما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق به في مواجهة أزمات العصر.