شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشكر حزب الجبهة الوطنية على استضافة الاجتماع التنسيقى الثالث لأحزاب القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أحد الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بخالص الشكر والتقدير لحزب الجبهة الوطنية، وكافة قياداته وأعضائه، على حسن استضافة رؤساء وقيادات أحزاب القائمة الوطنية، خلال الاجتماع التنسيقي الثالث، والذي جرى، مساء أمس، الأحد، بمقر حزب الجبهة الوطنية.

وقال النائب تيسير مطر، إن اجتماع أمس، واحد من أبرز الاجتماعات التي شهدت نقاشات وتفاهمات كبيرة بين أحزاب القائمة الوطنية، ورقيا كبيرا في الحوار الدائر بين مختلف القوى السياسية المشاركة.

كما تقدم رئيس حزب إرادة جيل، بخالص الشكر للمهندس عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، والسيد القصير الأمين العام للحزب، والمستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية بالحزب، والنائب أحمد رسلان أمين التنظيم، على حسن الاستقبال والترحاب الكبير الذي لمسه الكافة، وهو ما ينم عن حالة التوافق بين أحزاب القوى الوطنية، ومخرجات الاجتماع التي كان أبرزها الدعم المطلق لكافة القوى السياسية، على اختلاف توجهها، المشاركة في الاجتماع، للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية.

ولفت النائب تيسير مطر، إلى أن أحزاب القائمة الوطنية، اجتمعت على حب هذا الوطن العزيز الغالي، وتسعى حثيثا إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو وحدة الصف الوطني، وإن اختلفت الأفكار والرؤى، والتعبير الصادق عن عموم الشعب المصري الكبير، وتمثيله التمثيل الأمثل داخل المجالس النيابية.

واختتم النائب تيسير مطر، حديثه بالقول: لمسنا داخل حزب الجبهة بيتا وطنيا كبيرا بقيادات اجتمعت على حب هذا الوطن، ودعم أمنه واستقراره وقيادته السياسية، ليكون وليدا حزبيا جديدا يضفي مزيدا من القوة على الحياة الحزبية المصرية.