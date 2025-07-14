شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: التواجد بحشود بالانتخابات يثبت للكافة أننا نمارس حقوقنا التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن هناك توافق كبير بين الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، وخرج الاجتماع التنسيقي الثالث للقائمة الوطنية بمقر حزب الجبهة الوطنية بعدة مخرجات من أهمها توجيه رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية والمتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف "نصير" أن كل الأحزاب متضامنة وتؤيد السيد الرئيس في كافة الرؤى والتوجهات التي يتخذها للحفاظ على أمن مصر القومى المصري في ظل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الدولة المصرية من الداخل والخارج، وجاء المخرج الثاني برسالة إلى الشعب المصري وما لديه من وعى كبير بالظروف الراهنة ومطالبته بممارسة حقه الدستورى في المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مشددا على ضرورة التواجد بحشود كبيرة لنثبت لكافة الدول المحيطة بنا أن الدولة المصرية تمارس حقوقها التشريعية والقانونية رغم أي ضغوط حرصا على تواجد مناخ سياسي يرقى بالوطن والمواطن المصرى، وهذه دعوة من أحزاب القائمة لكافة المقبلين على الانتخابات.

واستطرد حديثه بأن المخرج الثالث يتمثل في ميثاق شرف تم بين قيادات الأحزاب خلال الاجتماع التنسيقى الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر، باتباع الشفافية والنزاهة في ممارسة العملية الانتخابية بحيث لا يكون هناك ضغوط يتعرض لها أي ناخب من أي اتجاه وتتم الممارسة الانتخابية كما وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات واتباع كافة كل ما هو مخطط لانجاح العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع تنسيقي رابع بمقر القائمة الوطنية للتوافق على ما قامت به اللجنة الإعلامية باتخاذ كافة الإجراءات للتصديق على تنفيذ الخطة الإعلامية القادمة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الثالث لـ«القائمة الوطنية من أجل مصر» بمقر حزب الجبهة الوطنية، بحضور ممثلو الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية، وذلك ضمن استعدادات التحالف الانتخابي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والمقررة في عام 2025.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التنسيقية التي تهدف إلى بحث آليات إعداد القائمة الوطنية، وضمان التنوع السياسي والمجتمعي داخلها، إلى جانب التنسيق بين الأحزاب المشاركة بشأن توزيع المقاعد ودعم المرشحين بما يحقق تمثيلًا يعكس تعددية الشارع المصري.

وتمثل أبرز الحضور فى النائب محمد عطية الفيومي ممثلا لحزب الحرية المصري، والنائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية ، الدكتور على عبد العال نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وأحمد عبد الجواد رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ.

