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تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن أنشطة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – عضو التحالف – نفّذ فريق من متطوعي المؤسسة مبادرة لتوزيع لحوم طازجة على الأسر المستحقة من الأرامل والمطلقات والأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة.

استهدفت المبادرة 200 أسرة تم اختيارها من خلال قاعدة بيانات دقيقة أعدّتها المؤسسة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث حصلت كل أسرة على 2 كيلو من اللحوم الطازجة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 400 كيلو.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على دور مؤسسات التحالف الوطني في تقديم الدعم الغذائي والمجتمعي للفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز من قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع المصري.



مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة



توزع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية



مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة