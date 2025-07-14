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مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

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  • مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة 1/5
  • مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة 2/5
  • مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة 3/5
  • مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة 4/5
  • مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 14 يوليو 2025 03:17 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن أنشطة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – عضو التحالف – نفّذ فريق من متطوعي المؤسسة مبادرة لتوزيع لحوم طازجة على الأسر المستحقة من الأرامل والمطلقات والأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة.

استهدفت المبادرة 200 أسرة تم اختيارها من خلال قاعدة بيانات دقيقة أعدّتها المؤسسة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث حصلت كل أسرة على 2 كيلو من اللحوم الطازجة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 400 كيلو.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على دور مؤسسات التحالف الوطني في تقديم الدعم الغذائي والمجتمعي للفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز من قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع المصري.

مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة (2)
مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة
مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة (3)
توزع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية
مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة (4)
مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة 

 

مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة (1)
توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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