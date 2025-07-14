شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: أول اجتماع تنظيمى لتحالف الأحزاب المصرية 15 يوليو.. وخطة موحدة للتحرك الانتخابي في انتخابات الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عن عقد أول اجتماع تنظيمي موسّع للتحالف استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو الجاري بمقر التحالف الجديد في منطقة المعادي، بحضور رؤساء الأحزاب الخمسة عشر المشاركة في الانتخابات ومرشحيهم.

وقال "مطر" في تصريح صحفي، إن هذا الاجتماع يُعد أول تحرك رسمي مشترك للتحالف في إطار الاستعدادات الانتخابية، ويهدف إلى تنسيق الجهود بين مختلف مكونات التحالف، ووضع رؤية مركزية للتحرك السياسي والإعلامي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية الحضور الكامل لرؤساء الأحزاب ومرشحيهم من مختلف المحافظات، لضمان توحيد الخطاب، وبناء حملات انتخابية متماسكة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي.

وأوضح أمين عام التحالف أن الاجتماع سينقسم إلى جلستين: الأولى في السادسة مساءً وتُخصص لرؤساء الأحزاب لمناقشة خطة التحرك الإعلامي والتنظيمي، والثانية في الثامنة مساءً وتشمل اجتماعًا موسعًا مع جميع مرشحي التحالف، تتخلله جلسات فرعية لكل محافظة بهدف مناقشة خصوصية المعركة الانتخابية في كل دائرة.

ووجه "مطر" الشكر للمستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، على اقتراحه عقد هذا الاجتماع، مؤكدًا أن روح المبادرة والتكامل بين الأحزاب المكوّنة للتحالف تُعد من أبرز عوامل نجاح التجربة.

كما أكد أنه وافق فورًا على الاقتراح بالتنسيق مع الدكتور هشام عناني، رئيس اللجنة العليا للانتخابات داخل التحالف، وكلف الأستاذ كمال حسنين، أمين التنظيم، ببدء التواصل مع كافة الأحزاب لإبلاغهم بالترتيبات الرسمية. وقد تم إرسال الدعوات التي وجهت لرؤساء الأحزاب ومرشحيهم لحضور الاجتماع في الموعد المحدد.

وفي سياق متصل، نوّه "مطر" إلى دعوة المهندس مدحت بركات، رئيس القطاع الإعلامي بالتحالف، لكافة المؤسسات الصحفية والإعلاميين للمشاركة في الحملة الإعلامية المصاحبة للتحالف ومرشحيه خلال الانتخابات المقبلة.

وأكد أن التحالف يُولي أهمية كبرى للدور الإعلامي باعتباره شريكًا أساسيًا في نجاح أي عملية ديمقراطية، مشيرًا إلى أن الدعوة تشمل تغطية جولات المرشحين، إعداد تقارير وتحقيقات ميدانية، إجراء لقاءات مع المرشحين، إلى جانب إتاحة الانضمام لفريق الحملة الإعلامية المركزية لتحالف الأحزاب.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا متصاعدًا لمختلف الآليات التنظيمية والإعلامية، من أجل خوض معركة انتخابية متحضّرة تعبّر عن تطلعات المواطن المصري، وتعكس قوة الأحزاب في أداء دورها الوطني والدستوري.