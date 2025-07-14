افتتاح مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين؛ مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن جولته بمحافظة الإسكندرية.

وأكد رئيس الوزراء أن المركز يُعد الأول من نوعه بين الشركات التابعة، ويأتي تنفيذه ضمن خطة إنشاء غرف عمليات لإدارة الأزمات وربطها بالمنظومة الوطنية للطوارئ ومركز القيادة الموحد للدولة، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مدار الساعة، خاصة في موسم الأمطار.

وقدّم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضًا مفصلًا حول آليات عمل المركز، مشيرًا إلى أنه يُمثل نقلة نوعية في إدارة موارد المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الشبكات، والتعامل الفوري مع الأعطال، من خلال أنظمة إلكترونية تربط مراكز السيطرة بالمناطق الحيوية.

وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن المركز يعمل كأحد الأذرع التنفيذية لمركز السيطرة الرئيسي بالمحافظة، ويتكامل مع القطاعات الخدمية المختلفة في مواجهة الأزمات وسرعة حل المشكلات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تستقبل البلاغات من الجهات المعنية وتعمل على مدار الساعة عبر ستة خطوط رئيسية، وتعتمد على برامج متخصصة مثل "الإسكادا" لمراقبة المحطات و"GIS" لرصد الشبكات، فضلاً عن منظومة كاميرات للمراقبة وتعزيز الأمن.

واستعرض المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أبرز المشروعات المنفذة ضمن رؤية مصر 2030 لتطوير البنية التحتية، وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الضغط بالشبكات، بالإضافة إلى جهود ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد، والموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"، وتكلفة مشروعات المياه من 2014 حتى 2024، والخطط المستقبلية حتى 2050.

وعرض اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تطور أداء الشركة، مشيرًا إلى زيادة عدد محطات الرفع والمعالجة، وتغطية الشبكة بنسبة تتجاوز 92%، إضافة إلى إنجازات الطاقة المتجددة ومشروعات الدلتا الجديدة، والاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار والتغيرات المناخية.

واختتم رئيس الوزراء جولته بتفقد غرفة إدارة الأزمات المتنقلة، التي تُعنى بمتابعة البلاغات وتشغيل المحطات، وتقوم بمهام الإنذار المبكر، مؤكداً أهمية استمرار تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستعدادات لمختلف التحديات التشغيلية والخدمية.