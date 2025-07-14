انطلاق احتفالات "يوم الباستيل" في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - تحتفل فرنسا بأهم عطلاتها اليوم الإثنين، حيث يتقدم نحو سبعة آلاف شخص على ظهور الجياد أو في المركبات المدرعة على طول شارع الشانزلزيه، وهو أشهر موقع في باريس.

يشهد يوم الباستيل في فرنسا فعاليات واحتفالات بهذه المناسبة تشمل عروض الضوء بالطائرات المسيرة فوق برج إيفيل، وعروض للطائرات، ومشاهد لمحاربين يحملون الفؤوس، وألعاب نارية في كل بلدة فرنسية تقريبا.

وتبدأ الاحتفالات على الأرض عندما يتفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات ويعيد إشعال الشعلة الأبدية تحت قوس النصر.

وكل عام تستضيف فرنسا ضيفا خاصا ليوم الباستيل، والعام الجاري هي إندونيسيا.

ويعد يوم الباستيل لحظة مركزية لفرنسا الحديثة حيث تحتفل فيه بالحريات الديموقراطية والفخر الوطني.