أعلنت وزارة السياحة وبلدية جعيتا، في بيان، أنه "بعد جهود كثيفة أوصلت إلى اتفاق بالتراضي بين وزارة السياحة اللبنانية وبلدية جعيتا، يؤمّن عودة افتتاح المغارة للموسم السياحي، وبعدما باشرت البلدية بأعمال الصيانة والتجهيزات الشاملة في المرفق والتلفريك، تفتح ​مغارة جعيتا​ أبوابها لاستقبال الزوار ابتداء من 15 تموز الحالي، وسوف يتم الافتتاح الرسمي برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في 21 تموز، ممثلا بوزيرة السياحة لورا الخازن لحود، ما يؤكد على أهمية هذه المغارة كمعلم سياحي وطني وكنز طبيعي".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة السياحة وبلدية جعيتا: إعادة افتتاح المغارة لاستقبال الزوار ابتداء من 15 تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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