الوكالة الوطنية: دورية من الجيش أغلقت معابر التهريب في مشاريع القاع بسواتر ترابية وصخرية

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن "دورية من الجيش اللبناني اغلقت ​معابر التهريب​ في مشاريع القاع والتي تستخدم لتهريب البضائع والمحروقات والأشخاص حيث يتم رفع سواتر ترابية وصخور لمنع عبور الآليات والدراجات النارية".

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