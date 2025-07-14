ترامب يزور بريطانيا في سبتمبر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن قصر باكنغهام أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية لبريطانيا ستتم في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر تلبية لدعوة من الملك تشارلز الثالث.

وأكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز والملكة كاميلا سيستضيفان الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في قلعة وندسور.

في أبريل، أفصح الرئيس الأميركي عن تفاصيل ما أسماه "زيارته الرسمية الثانية"، في إشارة إلى زيارته الرسمية الثانية إلى المملكة المتحدة، بعد أن استضافته الملكة الراحلة عام 2019.

وكان من المتوقع أيضًا أن تكون وندسور هي المكان، بعد أن صرح الرئيس الأميركي للصحفيين في المكتب البيضاوي أن رسالة الملك ذكرت أن وندسور ستكون مكان الزيارة. أدت أعمال التجديد في قصر باكنغهام أيضًا إلى استخدام وندسور الأسبوع الماضي لاستضافة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الزيارة الثانية

وستكون هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها السيد ترامب إلى المملكة المتحدة، وهي لفتة غير مسبوقة تجاه زعيم أميركي، بعد أن دُعي سابقًا إلى قصر باكنغهام في عام 2019.

كما زار قلعة وندسور من قبل، في عام 2018، ولكن على الرغم من الاستعراض العسكري الكبير في ذلك اليوم، وبعض الالتباس حول تفقد الحرس، إلا أنها كانت ببساطة لتناول الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية.

وكشفت قناة سكاي نيوز يوم الجمعة أنه من غير المرجح الآن أن يلقي الرئيس الأميركي كلمة في البرلمان، وهو شرف يُمنح عادةً لرؤساء الدول الزائرين كجزء من زيارتهم. وقد أعرب بعض أعضاء البرلمان عن مخاوف كبيرة بشأن منحه هذا الامتياز.

لكن مجلس العموم لن يكون منعقدًا وقت زيارة السيد ترامب، إذ سيُعقد لموسم المؤتمرات الحزبية في 16 سبتمبر، مما يعني أن الرئيس لن يتمكن من إلقاء كلمة في البرلمان كما فعل الرئيس ماكرون خلال زيارته الرسمية هذا الأسبوع. مع ذلك، سيُعقد مجلس اللوردات.