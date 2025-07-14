شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية: المشاركة فى التصويت بالانتخابات بشكل حضارى يعبر عن قوة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الاجتماع التشاورى التنسيقي الثالث لتحالف الأحزاب السياسية المشاركة في “القائمة الوطنية من أجل مصر” خرج بعدة توصيات، تمثل أولها في توجيه رسالة شكر وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدعم رؤيته وجهوده المخلصة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لحماية الأمن القومى المصري ودعم الاستقرار في مصر ودعم التنمية.

وأضاف "القصير" أن الرسالة الثانية كانت رسالة شكر للشعب المصري العظيم على وقوفه بجانب الدولة المصرية في كل الأوقات وتحمله في ظل هذه المتغيرات العصيبة التي نراها حولنا في المنطقة الإقليمية، ونطالبه بالخروج ليمارس حقه الدستورى في هذا الاستحقاق الدستورى لكى تظهر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بشكل حضارى يعبر عن قوة الدولة المصرية.

وأشار الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إلى أن الرسالة الثالثة تمثلت أنه في إطار المنافسة نؤكد على قيادات الأحزاب والتشكيلات الموجودة في كافة المحافظات، وهو ما نؤكد عليه طوال الوقت في حزب الجبهة، أنه لا بد أن يراعي كل المرشحين الشفافية والمنافسة الحرة والشريفة لنظهر بنموذج حضارى وبالتالي خرجت أحد التوصيات من الاجتماع التنسيقى الثالث للأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، الإعلان عن ميثاق شرف بين كل قيادات الأحزاب المشاركة في القائمة ليكون هناك منافسة شريفة في إطار الضوابط والإجراءات التي تم تحديدها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح "القصير" أنه نظرا للشكل المتميز والتشاركية السياسية بين قيادات الأحزاب يؤكد نجاح هذا النموذج، مشيرا إلى أن حزب الجبهة منذ اليوم الأول في الاجتماعات التحضيرية لتأسيس الحزب كان من أهدافنا الرئيسية هو توسيع درجة المشاركة ومساحة المشاركة مع القوى السياسية والأحزاب الموجودة بهدف الوصول إلى آراء وتفاهمات مشتركة حول القضايا الشائكة وذلك من أجل مصر، قائلا "ممكن نختلف على أي حاجة ولكن لابد أن نتفق على مصلحة مصر"، وهو ما يجعلنا نؤكد على أهمية المشاركة في الانتخابات وممارسة الحق الدستورى بشكل راقى ومنظم.

وأختتم السيد قصير حديثه بدعم توجهات السيد الرئيس في أهمية الاهتمام بالشباب والمرأة، وانتهينا في الجلسة التشاورية بأنه لا بد من أن الأحزاب يكون لها دور في تعظيم دور الشباب والمرأة وأهمية إطلاع الشباب على المشروعات القومية التي تتم في الدولة المصرية والدور التنموي الذى يتم في المشروعات الكبيرة لترى ما تقدمه الدولة المصرية من تنمية فلابد أن نشارك في هذا الأمر.

جاء ذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الثالث لـ«القائمة الوطنية من أجل مصر» بمقر حزب الجبهة الوطنية، بحضور ممثلو الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية، وذلك ضمن استعدادات التحالف الانتخابي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والمقررة في عام 2025.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التنسيقية التي تهدف إلى بحث آليات إعداد القائمة الوطنية، وضمان التنوع السياسي والمجتمعي داخلها، إلى جانب التنسيق بين الأحزاب المشاركة بشأن توزيع المقاعد ودعم المرشحين بما يحقق تمثيلًا يعكس تعددية الشارع المصري.

وتمثل أبرز الحضور فى النائب محمد عطية الفيومي ممثلا لحزب الحرية المصري، والنائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية ، الدكتور على عبد العال نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وأحمد عبد الجواد رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ.

