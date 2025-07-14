شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الحرية المصرى": اجتماع القائمة الوطنية جسد أهمية وحدة الصف ودعم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الاجتماع التنسيقى الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر، استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ، عكس درجة عالية من التوافق السياسى بين الأحزاب المشاركة، وأرسل عددا من الرسائل المهمة في مقدمتها التأكيد على دعم الدولة المصرية وقيادتها السياسية فى مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد رئيس الحزب أن الاجتماع جدد الثقة فى مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن التحالف القائم بين الأحزاب يؤمن بضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على استقرار الدولة وصون أمنها القومي، في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وأضاف الدكتور ممدوح محمود أن حزب الحرية المصرى، بجميع قواعده فى مختلف المحافظات، على أتم الاستعداد للعمل الميدانى والتنسيق مع شركاء التحالف لدعم مرشحى القائمة الوطنية، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على أهمية توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات المقبلة، بما يعكس وعى الشعب المصرى وحرصه على دعم مسيرة الدولة، مؤكدا أن المشهد الانتخابى المقبل يجب أن يكون مشرفا يليق بتاريخ هذا الوطن وصورته أمام العالم.

كما رحب رئيس الحزب بتشكيل اللجنة الإعلامية المشتركة داخل التحالف، معتبرا أت هذه الخطوة أداة فاعلة لتوحيد الخطاب الإعلامى وضبط أداء الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة، بما يضمن الوصول برسالة التحالف إلى الشارع المصرى بشكل منظم ومؤثر.

وأكد الدكتور ممدوح محمود أن حزب الحرية المصرى سيواصل دوره كجزء أصيل من تحالف القائمة الوطنية، داعما للتوافق السياسى، ومساهما بفعالية فى استقرار الدولة المصرية، من خلال رؤى ومواقف وطنية مسئولة تعبر عن نبض الشارع المصرى وتطلعاته.