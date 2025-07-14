شكرا لقرائتكم خبر عن مصر القومي: كلمة الرئيس السيسى بقمة الاتحاد الأفريقى تطرقت لتحديات القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي، عكست إيمانًا راسخًا بأن أفريقيا تملك من الإمكانات والموارد ما يؤهلها لتكون قارة فاعلة ومزدهرة، إذا ما توافرت الإرادة السياسية الجماعية، والتكامل في الرؤى والخطط التنموية.

وقال المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في بيان له، إن الرئيس حرص على تسليط الضوء على النجاحات التي حققتها بعض الدول الأفريقية في مجالات النمو الاقتصادي، وتطوير النظم الصحية والتعليمية، رغم التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية المتلاحقة، ما يؤكد قدرة القارة على تجاوز العقبات متى توفرت آليات العمل المشترك.

وشدد روفائيل، على أن الرئيس السيسي قدّم نموذجًا ملموسًا للتعاون الأفريقي من خلال استعراض جهود مصر في تعزيز التجارة البينية، ودفع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، باعتبارها خطوة جوهرية على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي بين دول القارة.

ونوه روفائيل، إلى أن حديث الرئيس عن تطوير آليات التمويل، وتحديدًا مبادرة صندوق التنمية التابع للنيباد، يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التمويلية التي تواجه خطط التنمية، ويؤسس لرؤية جديدة تضع حشد الموارد داخل القارة على رأس الأولويات الاستراتيجية.

وأوضح روفائيل، أن كلمة الرئيس حملت إشادة واضحة بجهود سكرتارية النيباد في توسيع نطاق المبادرات التي تستهدف بناء القدرات البشرية، لا سيما في مجالات المهارات الرقمية، والتعليم الفني، والصحة الإنجابية، ما يفتح آفاقًا واعدة أمام الأجيال القادمة.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن مصر، برئاسة الرئيس السيسي، تؤدي دورًا محوريًا في صياغة أجندة تنموية واقعية للقارة، تعتمد على الاستفادة من الطاقات الأفريقية وتوطين الحلول، بدلًا من استيرادها، بما يعزز السيادة التنموية ويضع أفريقيا على طريق النهضة الحقيقية.