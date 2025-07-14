شكرا لقرائتكم خبر عن طعون الترشح للانتخابات بين سندان المحكمة والهيئة الوطنية.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " طعون الترشح للانتخابات بين سندان المحكمة والهيئة الوطنية"، استعرض خلاله 5 عناصر توضح الفروق، الأبرز محكمة القضاء الإدارى المختصة بالطعن على قرارات الاستبعاد، والنقض متختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، حيث تختلف المحكمة المختصة بالطعن على قرارات الاستبعاد من انتخابات المجالس النيابية الخاصة عن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويشمل البحث الآتى:

1- محكمة القضاء الإدارى هي المختصة بالطعن على قرارات الاستبعاد من الترشح.

2- المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بالطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

3- محكمة النقض هي المتختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ويجب أن يكون الطعن منصبًا على آخر إجراء اكتسبت العضوية بناءً عليه وهو قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

4-الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بالانتخابات يظل من اختصاص مجلس الدولة، ولا يجوز الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز إلا بعد التظلم وفقًا للقانون.

5- عدم أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها يمنع من الترشح حتى ولو رد إلي المرشح اعتباره.

وإليكم التفاصيل كاملة:

طعون الترشح للانتخابات بين سندان "المحكمة" و"الهيئة الوطنية"..5 عناصر توضح الفروق.. الأبرز محكمة القضاء الإدارى المختصة بالطعن على قرارات الاستبعاد.. والنقض متختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب

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