شكرا لقرائتكم خبر عن راعي مصر عضو التحالف الوطني تفتتح المركز الخامس لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنيا والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت مؤسسة راعي مصر - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - المركز الخامس لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بقرية جلال الغربية بمدينة ملوي في محافظة المنيا، وذلك في إطار دورها المجتمعي لتقديم دعم شامل لهذه الفئات.

يأتي افتتاح المركز تنفيذا لبروتوكول تعاون بين مؤسسة راعي مصر ومجموعة الأمير للتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة الذي يعكس حرص القطاع الخاص على دعم دور المجتمع المدني في تنمية المجتمعات الفقيرة فضلا عن مشاركة قيادات العمل الأهلي بالمحافظة في تأسيسه بشكل يؤدي إلى الاستدامة في تشغيله .

ويخدم المركز الأطفال المعاقين بإعاقات مختلفة منها الشلل الدماغي والداون والتأخر الدراسي وتم اختيار هذه القرية لإقامة هذا المركز بناءً على دراسات مجتمعية تؤكد ضرورة إنشاء مركز إعاقة في هذه القرية النائية.

وأوضحت راعي مصر أن المركز يخدم من 70 إلى 100معاق شهريا وتم تدريب الاخصائيين بشكل علمي لمدة شهر على كيفية التعامل مع الاعاقات المختلفة وتقديم الدعم للازم لمثل هذه الحالات.

وشهد المركز في أول يوم عمل له إقبالا كبيرا من قبل الأهالي والأطفال المعاقين الذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة لهم مقدمين الشكر لمؤسسة راعي مصر ومجموعة الأمير لدعمهم وتلبية احتياجاتهم.