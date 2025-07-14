شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الشيوخ: كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الاتحاد الأفريقى ترسّخ مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة التنسيقية السابعة للاتحاد الأفريقي عكست بوضوح حجم الدور القيادي الذي تضطلع به مصر في محيطها الأفريقي، والتزامها الراسخ بدعم منظومة السلم والأمن في القارة.

وأشار السادات، إلى أن الرئيس السيسي لم يكتف بتشخيص الواقع، بل قدّم رؤية تنفيذية واضحة تستند إلى خبرة مصر العريقة في إدارة ملفات النزاع وبناء السلام، وهو ما تجلى في تركيزه على أهمية الجاهزية العملياتية، والتنسيق الإقليمي، والتمويل المستدام لقوة شمال أفريقيا كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة.

وأضاف أن حديث الرئيس عن التمرين الميداني في الجزائر وإشادته بالتكامل بين المكونات العسكرية والمدنية والشرطية، يعكس إدراكًا عميقًا لمتطلبات بناء آليات قارية فاعلة قادرة على الاستجابة السريعة للتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه شعوب القارة.

وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مصر تنطلق في تحركاتها الأفريقية من قناعة راسخة بأن الأمن والاستقرار شرطان أساسيان للتنمية، مشيدًا بتركيز الرئيس السيسي على ضرورة إصلاح الهياكل الإدارية والمالية لمنظومة السلم والأمن، بما يعزز كفاءتها ويضمن استمرارية عملها بعيدًا عن أية ضغوط خارجية.

ولفت السادات، إلى أن ما ورد في كلمة الرئيس بشأن دعم ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات يعكس دور مصر الرائد في قيادة هذا الملف داخل الاتحاد الأفريقي، وإيمانها بأهمية التحول من التدخلات الطارئة إلى بناء حلول دائمة تحفظ الأمن وتدعم النهوض الاقتصادي والاجتماعي للدول الخارجة من الصراعات.

وشدد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أن مصر بقيادتها السياسية تُعيد صياغة مفهوم "الريادة" في القارة، من خلال الجمع بين المبادرات السياسية الذكية، والتحركات التنفيذية الواقعية، معتمدًة على رصيد من الثقة والمصداقية في علاقاتها مع الشعوب والدول الأفريقية.