شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسى فى قمة الاتحاد الأفريقى حملت رسائل حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة التنسيقية السابعة للاتحاد الأفريقي كانت كلمة محورية، بعثت بعدد من الرسائل القوية التي تؤكد التزام مصر الثابت بدعم الأمن والسلم في القارة الأفريقية.

وأشار الشهابي إلى أن أولى الرسائل تمثلت في تأكيد الرئيس على ضرورة تفعيل الآليات الإقليمية لحفظ السلم والأمن، باعتبارها السبيل لمواجهة التهديدات المعقدة التي تشهدها القارة، من نزاعات مسلحة، وإرهاب، وجريمة منظمة، وتغير مناخي.

وأضاف أن الرسالة الثانية ركزت على الدور المصري الرائد في قيادة قدرة إقليم شمال أفريقيا، وما تم إنجازه من خطط تدريب وتمويل وتمرينات ميدانية، أبرزها التمرين المشترك في الجزائر، مما يعكس الجدية في تحقيق الجاهزية والاستعداد الفعلي.

أما الرسالة الثالثة، بحسب الشهابي، فتمثلت في الدعوة الواضحة لتوفير تمويل مستدام لقدرات السلم والأمن، بما يضمن فاعلية هذه الآليات واستمرارها وقت الأزمات.

ولفت رئيس حزب الجيل إلى أن الرسالة الرابعة الرئيس السيسى: جسدت دعم مصر الكامل للمفوضية الجديدة للاتحاد الأفريقي، ما يعكس رغبتها الصادقة في إصلاح العمل المشترك وتطوير كفاءة مؤسساته.

وختم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس السيسي كانت ربط السلم بالتنمية، والتكامل بالمستقبل، في رؤية استراتيجية مصرية تؤمن بأن استقرار أفريقيا مسؤولية جماعية، وأن مصر ستظل في طليعة من يدافعون عن حقوق شعوبها في الأمن والازدهار.