وزير الداخلية الكويتي من قصر بعبدا: جئت لأؤكد دعم دولة الكويت للبنان وشعبه

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الذي نقل إلى الرئيس عون تحيات أمير دولة الكويت.

وأكد الصباح في تصريح له بعد اللقاء انه "جئت لأؤكد دعم دولة الكويت للبنان وشعبه في كل الظروف. تحدثنا في الجانب الأمني، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات".

وأشار الى أن "العلاقة بين لبنان والكويت هي الأقرب، وتجمعنا روابط تاريخية وأخوية متينة"، لافتا الى أن "دولة الكويت لا تنسى مواقف لبنان الداعمة لها في مختلف المحطات".