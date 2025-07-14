زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب قبالة سواحل شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة شرق إندونيسيا، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن مركز تحذير قال إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.
وضرب الزلزال قرابة الساعة 12,49 بالتوقيت المحلي على عمق 80 كيلومترا وعلى مسافة نحو 177 كيلومترا غرب مدينة توال في مقاطعة مالوكو الشرقية.
وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.
وفي كانون الثاني 2021، أوقع زلزال بقوة 6,2 درجات أكثر من مئة قتيل في إندونيسيا.
وفي عام 2018، أدى زلزال بقوة 7,5 درجات وتسونامي في بالو في سولاويزي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص.
وفي عام 2004، ضرب زلزال بقوة 9,1 درجات مقاطعة آتشيه، ما تسبب في تسونامي ومقتل أكثر من 170 ألف شخص في إندونيسيا.
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