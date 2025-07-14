الرئيس عون طلب من موراتينوس دعم طلب لبنان باستحداث "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، الممثل السامي ل​تحالف الحضارات​ التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وطلب منه دعم متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه بناءً على طلب لبنان، والقاضي باستحداث "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" في لبنان

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