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شهيد في قصف الاحتلال مركبة مدنية جنوب لبنان

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شهيد في قصف الاحتلال مركبة مدنية جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد مواطن لبناني، إثر غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، واستهدفت مركبة مدنية قرب بلدة النميرية جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، إن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت المركبة بأربعة صواريخ، حيث هرعت مركبات الإسعاف على المكان، وجرى نقل شهيد.

وأضافت أن طائرات الاحتلال حلقت بكثافة في سماء العاصمة بيروت، بما فيها الضاحية الجنوبية على علو منخفض، مضيفة أن آليات العسكرية الإسرائيلية خرقت خط الانسحاب قرب بلدة كفر شوبا، وتوغلت لمسافة 400 متر، وأطلقت النار تجاه رعاة الماشية دون وقوع إصابات.

المصدر : وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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