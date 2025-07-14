الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ​ضباب على المرتفعات​ وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، كما تبقى الرياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر (متر ونصف المتر تقريبا)".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الثلاثاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، كما تبقى الرياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر (متر ونص تقريبا)".

ولفتت الى ان "طقس الأربعاء غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 45 كلم/س شمال البلاد". واضافت ان "طقس الخميس غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع في نسبة الرطوبة، كما تبقى درجات الحرارة من دون تعديل".