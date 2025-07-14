اتهم رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، الأمن العام في سوريا بمساعدة البدو في الهجوم على أطراف محافظة السويداء، محذرًا من أن استمرار هذا الضغط سيدفع بالمحافظة إلى طلب الحماية. وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لتدخل الدولة لوقف الاستهداف.
وذكر وهاب أنه أجرى اتصالًا بالشيخ نواف الملحم، الذي عمل منذ سنوات على معالجة المشاكل بين أبناء السويداء والعشائر، حيث تم التأكيد على ضرورة المعالجة ووقف الاشتباكات، وعلى أهمية أن يتولى الأمن العام الفصل في المناطق الساخنة. وأكد أن أبناء السويداء والعشائر هم أهل وجيران منذ مئات السنين، ولا ضرورة لكل ما حصل.
كانت هذه تفاصيل خبر وئام وهاب: استمرار الضغط على السويداء سيدفعها لطلب الحماية وعلى الدولة بسوريا التدخل لوقف الاستهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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