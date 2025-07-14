الداخلية السورية: الاشتباكات بين مجموعات مسلحة في السويداء جنوبي سوريا أدت لمقتل 30 شخصا وإصابة 100

اعلنت وزارة الداخلية السورية٬ ان "الاشتباكات بين مجموعات مسلحة في ​السويداء​ جنوبي سوريا أدت لمقتل 30 شخصا وإصابة 100"٬ مشيرة الى ان "قوات الأمن ستبدأ التدخل المباشر في السويداء لحل الصراع ووقف الاشتباكات".

وبدأت الاشتباكات إثر حادثة سلب وقعت على طريق دمشق استهدفت أحد تجار المدينة بحسب السويداء 24، وامتدت لعمليات خطف متبادلة داخل المحافظة قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات مسلحة وقصف.

ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى "ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار"٬ مثمنا "الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين".