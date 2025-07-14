مقتل 43 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة

أعلن جهاز الدفاع المدني في ​غزة​ "مقتل 43 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية الأحد في مناطق مختلفة"، في حين أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بالتوصل إلى حل الأسبوع المقبل بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، رغم تعثر المحادثات بين الطرفين في الدوحة.

ويحاول وفدا الجانبين منذ أسبوع التوصل الى هدنة موقتة لوضع حد للقتال المتواصل منذ 21 شهرا في قطاع غزة.

وقال ترامب مكررا تصريحات متفائلة بشأن غزة أدلى بها في 4 تموز "نحن نجري محادثات ونأمل أن نتمكن من تسوية هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل".

والسبت، تبادلت إسرائيل والحركة الفلسطينية الاتهامات بتعطيل المفاوضات غير المباشرة المنعقدة في الدوحة بوساطة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب المدمرة.