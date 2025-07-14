ترامب: محادثاتنا مستمرة بشأن غزة ونأمل التوصل إلى شيء خلال الأسبوع المقبل وسنرى ما يحدث

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة تعتزم إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا تشمل صواريخ لمنظومات "باتريوت" وسيدفع الاتحاد الأوروبي ثمنها".

واوضح اننا "سنرسل إليهم أنواعا مختلفة من المعدات العسكرية الحديثة، وسيدفعون لنا ثمنها بالكامل"، مؤكدا أن "هذه المسألة ستبحث في اجتماعه مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته في واشنطن في 14 تموز".

وردا على سؤال حول إمكانية إرسال صواريخ "باتريوت" إلى كييف، قال ترامب إنه "لم يُحدد الكمية بعد".

في سياق منفصل٬ امل "التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الأسبوع القادم"٬ موضحا ان "محادثاتنا مستمرة بشأن غزة ونأمل التوصل إلى شيء خلال الأسبوع المقبل وسنرى ما يحدث".