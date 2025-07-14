الأرشمندريت رزق استقبل المهنئين في دير المخلص بانتخابه رئيسا عاما للرهبنة المخلصية

غصّ صالون دير المخلص في جون، اليوم بالمهنئين، الذين حضروا لتقديم التهنئة للرئيس العام للرهبانية المخلصية الجديد المنتخب الأرشمندريت انطوان رزق، الذي انتخب يوم امس السبت خلفا للأرشمندريت انطوان ديب.

واستقبل المهنئين الى جانب الأرشمندريت رزق، الأرشمندريت ديب ورئيس الدير الأب شارل ديب والمدبرون الأربعة ورهبان الدير.

ومن ابرز المهنئين: النواب: ميشال موسى وبلال عبد الله وغادة ايوب وعبد الرحمن البزري، الوزير السابق الياس حنا وعقيلته نورما، راعي ابرشية صور لطائفة الروم الكاثوليك المطران جورج اسكندر، مطران كندا ميلاد الجاويش، رئيس بلدية المطلة ( الشوف) ألان عيد واعضاء من المجلس البلدي، ومختار المطلة فارس عيد ومختار الجليلية سيمون عيد ومختار المحتقرة جوزف فارس ومختار خربة بسري شفيق عيد ووفد كبير من بلدة جون وعائلاتها ومخاتيرها، واحزاب وشخصيات وفاعليات واهالي وراهبات ورهبان.