حماس والجهاد: أي مفاوضات مع اسرائيل يجب أن تفضي إلى إنهاء حرب الإبادة وانسحاب إسرائيلي كامل

اشارت حركة "​حماس​" في بيان، الى إن "وفدا من قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش التقى بوفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة".

وذكر البيان أن "الوفدين توقفا أمام التضحيات الهائلة لشعبنا والمعاناة الإنسانية جراء حرب الإبادة والتجويع ومشاهد المجازر اليومية على يد العدو الصهيوني بهدف تمرير مخططاته الخبيثة والخطيرة على شعبنا ومستقبله".

ونوهت "حماس" و"الجهاد" أنّ "الوفدين توقفا بكل اعتزاز وإكبار أمام الأداء البطولي للمجاهدين وما اتسموا به من شجاعة وجرأة وإقدام، وحجم الخسائر التي يوقعونها يوميا في صفوف جيش العدو".

وأشارت حماس في بيانها، إلى أن "الوفدين بحثا تطورات المفاوضات الجارية، مؤكدين أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته، وفي مقدمتها إنهاء الحرب وانسحاب قوات العدو بالكامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار".

وذكرت الحركة أن "الوفدين بحثا ردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق نار وسبل التعامل معها".