بعد الحرب الأخيرة.. مستشار إيراني يلوّح بهجوم نووي على تل أبيب! (صورة)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: في تصعيد جديد للحرب النفسية المتبادلة بين طهران وتل أبيب، أثار مهدي محمدي، المستشار الاستراتيجي لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، جدلاً واسعاً بعد نشره صورة مثيرة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في تطبيق إنستغرام، تظهر خريطة لإسرائيل يتصاعد فوقها سحابتان على شكل فطر، في إشارة واضحة إلى هجوم نووي محتمل.

وتأتي هذه الصورة بعد شهر واحد فقط من المواجهات العسكرية الدامية بين إيران وإسرائيل، والتي استمرت 12 يوماً، وأسفرت عن خسائر كبيرة للطرفين، في ظل أجواء إقليمية مشحونة واحتمالات مفتوحة على كل السيناريوهات.

الصورة، التي وُصفت بأنها تمثل تصعيداً غير مباشر في الخطاب الإيراني، تتزامن مع رسالة تحذيرية وجهها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أكد فيها أن "لإسرائيل عيوناً وآذاناً في كل مكان"، محذراً طهران من مواصلة السعي لامتلاك أسلحة نووية.

يُذكر أن هذه التفاعلات تأتي في وقت بالغ الحساسية، في ظل مساعٍ دبلوماسية دولية حثيثة لاحتواء التوتر في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة شاملة ذات طابع نووي أو غير تقليدي.