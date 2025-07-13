مسؤول اميركي: إطلاق نار في كنتاكي الأميركية ووفاة المشتبه به

اشار حاكم ولاية كنتاكي الأميركية آندي بشير في تصريح له، الى إن عدة أشخاص من بينهم شرطي أصيبوا في سلسلة من حوادث إطلاق النار في أنحاء ليكسينغتون.
وذكر بشير أن الشرطي يتلقى العلاج وأن المشتبه به توفي. وأضاف أن إحدى حوادث إطلاق النار وقعت في كنيسة ريتشموند رود المعمدانية وأن فرق الطوارئ الموجودة في مكان الحادث تعالج عددا من المصابين.
واعلنت شرطة الولاية إن المشتبه به الوحيد في الحادث قتل.
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